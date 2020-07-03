Фермеры бюджетный кредит в 26 млн тенге потратили на другие цели
По данному факту проводится досудебное расследование.
Фото : zakon.kz3 июля 2020, 10:35
Сотрудники Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявили факт нецелевого использования одним из крестьянских хозяйств Бухар-Жырауского района бюджетного кредита в размере более 26 млн тенге, передает zakon.kz.
Как поясняется, кредит был выделен АО "Аграрная Кредитная корпорация" в рамках государственной программы "Агробизнес" на приобретение маточного поголовья лошадей.
По данному факту проводится досудебное расследование.
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