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Фермеры бюджетный кредит в 26 млн тенге потратили на другие цели

По данному факту проводится досудебное расследование.

Фото : zakon.kz3 июля 2020, 10:35

Сотрудники Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявили факт нецелевого использования одним из крестьянских хозяйств Бухар-Жырауского района бюджетного кредита в размере более 26 млн тенге, передает zakon.kz.

Как поясняется, кредит был выделен АО "Аграрная Кредитная корпорация" в рамках государственной программы "Агробизнес" на приобретение маточного поголовья лошадей.

По данному факту проводится досудебное расследование.


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