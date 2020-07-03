В Алатауском районе Алматы отключат горячую воду

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ряд зданий в Алатауском районе Алматы временно отключат от горячей воды, передает zakon.kz.

По информации ТОО «Алматинские тепловые сети», горячей воды не будет с 7-го по 17 июля 2020 года в жилых домах и других зданиях, расположенным на территории микрорайона Саялы-2 в контуре улица Аркалык - северная сторона БАКа - восточная сторона пробиваемой улицы Саина.

Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ водогрейного оборудования в котельной Саялы-2. Запланированные в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону эти мероприятия необходимы для минимизации рисков в процессах производства и передачи теплоэнергии потребителям в осенне-зимний период, - отметили в АлТС.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.







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