В протоколе лечения от коронавируса появилось понятие "вероятный случай КВИ"

Независимо от результата ПЦР-теста больные получают противовирусное лечение как при КВИ.

В клиническом протоколе лечения COVID-19 появилось понятие "вероятный случай коронавирусной инфекции". Это сделано для того, чтобы больные с пневмонией получали своевременное и полное лечение. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказала главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, сообщает корреспондент zakon.kz.

Он отметила, что смертность от пневмонии по итогам полугодия 2019 года и 2020-го года в целом не изменилась. Если за 6 месяцев 2019 года это было 1780 случаев, то за 6 месяцев 2020-го - 1772. При этом врачи Казахстана отмечают, что в июне текущего года рост смертности от пневмонии вырос и составил 628 человек.

Что касается заболеваемости, то заболеваемость от пневмоний в сравнении за полгода 2019 и 2020-го года выросла на 55%, и действительно в июне отмечается рост в 4 раза. При этом при диагностике пневмоний, то есть при ПЦР-исследовании больных с диагностированной пневмонии, в последнее время мы отмечаем, что результат ПЦР бывает отрицательным. Это в принципе допустимо, потому что инфекция с верхних дыхательных путей опускается в нижние дыхательные пути и тогда ПЦР-тест не всегда показывает результат, - сообщила она.

Для того, чтобы больные с пневмонией, у кого ПЦР-тест дал отрицательный результат, смогли получить полноценное лечение, министерство здравоохранения внесло изменение в клинический протокол.

Чтобы больные получали своевременно лечение с учетом такой статистики, внесены изменения в клинический протокол, в который введено понятие "вероятный случай коронавирусной инфекции" и независимо от результата ПЦР-теста больные получают противовирусное лечение как при КВИ, в соответствие с клиническим протоколом, - сообщила Есмагамбетова.

Кроме того, по ее словам, сейчас Минздрав проводит исследования для того, чтобы выяснить причину роста пневмоний. Самый главный вопрос, который сегодня стоит перед исследователями - какими возбудителями вызваны эти пневмонии.

Эти исследования проводятся на базе референс-лабораторий Национального центра общественного здравоохранения и эти результаты позволят нам определить природу пневмонии, рост которой мы сегодня видим в Казахстане, - заключила она.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!