Дождливые выходные ждут казахстанцев
Температура воздуха ночью на севере и центре страны будет постепенно понижаться до 5-10, местами 13 тепла.
Фото : pixabay.com3 июля 2020, 12:19
РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 4-6 июля, передает zakon.kz.
Неустойчивый характер погоды будет сохраняться на большей части территории Казахстана, пройдут дожди, местами сильные с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града.
Температура воздуха ночью на севере и центре страны будет постепенно понижаться до 5-10, местами 13 тепла. Лишь на западе Казахстана под влиянием сухих воздушных масс с районов Ирана ожидается погода без осадков, а также дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до 17-25, днем до 32-40 тепла, - говорится в сообщении.
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