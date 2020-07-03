Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Дождливые выходные ждут казахстанцев

Температура воздуха ночью на севере и центре страны будет постепенно понижаться до 5-10, местами 13 тепла.

Фото : pixabay.com3 июля 2020, 12:19

РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 4-6 июля, передает zakon.kz.

Неустойчивый характер погоды будет сохраняться на большей части территории Казахстана, пройдут дожди, местами сильные с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града.

Температура воздуха ночью на севере и центре страны будет постепенно понижаться до 5-10, местами 13 тепла. Лишь на западе Казахстана под влиянием сухих воздушных масс с районов Ирана ожидается погода без осадков, а также дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до 17-25, днем до 32-40 тепла, - говорится в сообщении.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты