Где лечатся от коронавируса казахстанские чиновники
Особого порядка по госпитализации чиновников нет.
Фото : pixabay.com3 июля 2020, 12:32
Вице-министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният рассказала, где проходят лечение высокопоставленные чиновники, заболевшие коронавирусом, передает корреспондент zakon.kz.
Она отметила, что особого порядка по госпитализации чиновников нет.
Все государственные, политические и административные служащие получают лечение в инфекционных стационарах в зависимости от тяжести состояния. Если легкой и средней степени тяжести, то получают лечение дома. В ведомственных больницах не предусмотрено лечение инфекционных больных, и они не имеют лицензии на такую деятельность. Поэтому все лечение госслужащим оказывается на общих основаниях, - сообщила Ажар Гиният на брифинге в СЦК.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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