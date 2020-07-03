Где лечатся от коронавируса казахстанские чиновники

Особого порядка по госпитализации чиновников нет.

Вице-министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният рассказала, где проходят лечение высокопоставленные чиновники, заболевшие коронавирусом, передает корреспондент zakon.kz.

Она отметила, что особого порядка по госпитализации чиновников нет.

Все государственные, политические и административные служащие получают лечение в инфекционных стационарах в зависимости от тяжести состояния. Если легкой и средней степени тяжести, то получают лечение дома. В ведомственных больницах не предусмотрено лечение инфекционных больных, и они не имеют лицензии на такую деятельность. Поэтому все лечение госслужащим оказывается на общих основаниях, - сообщила Ажар Гиният на брифинге в СЦК.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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