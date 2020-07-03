В Алматы усилили службу первичной медпомощи - Сагинтаев
В городе совместно с медуниверситетом им. Асфендиярова на базе НИИ кардиологии и внутренних болезней открыли Центр мониторинга пациентов.
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал об усилении первичной медико-санитарной помощи, которую оказывают в условиях пандемии, передает zakon.kz.
Сейчас в разгар распространения коронавируса задействованы все возможные ресурсы городской системы здравоохранения. Кроме инфекционных и провизорных стационаров большую нагрузку испытывает первый фланг – служба первичной медико-санитарной помощи, - написал аким в Instagram.
Он сообщил, что в городе развернута "виртуальная инфекционная больница". В поликлиниках созданы мобильные бригады по мониторингу пациентов с симптомами и подтвержденным диагнозом COVID-19.
Кроме того, совместно с медуниверситетом им. Асфендиярова на базе НИИ кардиологии и внутренних болезней открыли Центр мониторинга пациентов.
Его задача – круглосуточное наблюдение и лечение пациентов из группы риска. Это позволит нам минимизировать осложнения на амбулаторном уровне, особенно среди пожилых, — написал аким.
Сагинтаев отметил, что в Алматы возросла нагрузка на систему здравоохранения. Только за последний месяц в городе в 5 раз выросло число заболеваний ОРВИ и пневмонией, что рассматривается как проявление эпидемии.
Соответственно, резко выросло количество обращений в скорую. Если в мае поступало порядка 2,5 тыс. звонков, то в июне — до 4 тыс. вызовов в сутки. Среднесуточная нагрузка на одну бригаду выросла вдвое и составляет 19 вызовов.
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03.07.2020 Бүгінде коронавирустың таралуына байланысты қалалық денсаулық сақтау жүйесінің барлық мүмкін ресурстары жұмылдырылды. Жұқпалы және провизорлық стационарлардан бөлек негізгі салмақ алғашқы медициналық-санитарлық көмек қызметіне жүктелді. Бүгінгі қалыптасқан жағдайда «виртуалды жұқпалы аурулар ауруханасы» ашылды. Емханаларда COVID-19 диагнозы расталған және симптомдары бар пациенттерді мониторингілеу бойынша мобильді бригадалар құрылды. Асфендияров медуниверситетімен бірлесіп, Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ базасында пациенттерге мониторинг жүргізетін орталық аштық. Бұл бізге амбулаторлық деңгейде, әсіресе қарттар арасындағы асқынуларды азайтуға мүмкіндік береді. Тек соңғы айда қалада ЖРВИ мен пневмония ауруларының саны 5 есе өсті. Мұны індеттің көрінісі ретінде қарастырып отырмыз. Бұл ретте жедел жәрдем қызметіне жүгінушілердің саны күрт көтерілген. Маусым айында тәулігіне 4 мыңға дейін қоңырау түскен. —— Сейчас, в разгар распространения коронавируса, задействованы все возможные ресурсы городской системы здравоохранения. Кроме инфекционных и провизорных стационаров большую нагрузку испытывает первый фланг — служба первичной медико-санитарной помощи. Это основа оказания медпомощи, к которой все мы обращаемся в первую очередь. В сегодняшних условиях на этом уровне развернута «виртуальная инфекционная больница». В поликлиниках созданы мобильные бригады по мониторингу пациентов с симптомами и подтвержденным диагнозом COVID-19. Совместно с медуниверситетом им. Асфендиярова на базе НИИ кардиологии и внутренних болезней открыли Центр мониторинга пациентов. Его задача — круглосуточное наблюдение и лечение за пациентами из группы риска. Это позволит нам минимизировать осложнения на амбулаторном уровне, особенно среди пожилых. Отмечу, только за последний месяц в городе в 5 раз выросло число заболеваний ОРВИ и пневмонией, что мы рассматриваем как проявление эпидемии. Соответственно, резко выросло количество обращений в скорую. Если в мае поступало порядка 2,5 тыс. звонков, то в июне — до 4 тыс. вызовов в сутки. Среднесуточная нагрузка на одну бригаду выросла вдвое и составляет 19 вызовов.
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