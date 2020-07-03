В Алматы усилили службу первичной медпомощи - Сагинтаев

В городе совместно с медуниверситетом им. Асфендиярова на базе НИИ кардиологии и внутренних болезней открыли Центр мониторинга пациентов.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал об усилении первичной медико-санитарной помощи, которую оказывают в условиях пандемии, передает zakon.kz.

Сейчас в разгар распространения коронавируса задействованы все возможные ресурсы городской системы здравоохранения. Кроме инфекционных и провизорных стационаров большую нагрузку испытывает первый фланг – служба первичной медико-санитарной помощи, - написал аким в Instagram.

Он сообщил, что в городе развернута "виртуальная инфекционная больница". В поликлиниках созданы мобильные бригады по мониторингу пациентов с симптомами и подтвержденным диагнозом COVID-19.

Кроме того, совместно с медуниверситетом им. Асфендиярова на базе НИИ кардиологии и внутренних болезней открыли Центр мониторинга пациентов.

Его задача – круглосуточное наблюдение и лечение пациентов из группы риска. Это позволит нам минимизировать осложнения на амбулаторном уровне, особенно среди пожилых, — написал аким.

Сагинтаев отметил, что в Алматы возросла нагрузка на систему здравоохранения. Только за последний месяц в городе в 5 раз выросло число заболеваний ОРВИ и пневмонией, что рассматривается как проявление эпидемии.

Соответственно, резко выросло количество обращений в скорую. Если в мае поступало порядка 2,5 тыс. звонков, то в июне — до 4 тыс. вызовов в сутки. Среднесуточная нагрузка на одну бригаду выросла вдвое и составляет 19 вызовов.

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