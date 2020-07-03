Также разрешены индивидуальные тренировки на открытом воздухе.

Парки, скверы, набережные можно будет посещать во время карантина, но только группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции, сообщает zakon.kz.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 3 июля 2020 года № 44 "О введении строгих ограничительных карантинных мер" разрешено посещение парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции.

Также разрешены индивидуальные тренировки на открытом воздухе.

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