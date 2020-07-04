Деньги, проезд и выходной – жамбылские врачи платят за кровь переболевшим КВИ

Но главное условие - переболевшие COVID-19 должны быть полностью здоровы.

Переболевшим коронавирусом готовы платить в Жамбылской области. Донорская кровь в комплексе с лекарствами может помочь выздороветь тяжелобольным людям, сообщает zakon.kz.

За один забор иммунной плазмы донору готовы платить почти 20 тысяч тенге, передает КТК.

Врачи согласны организовать донору проезд туда и обратно и выходной с сохранением зарплаты. Но главное условие - переболевшие COVID-19 должны быть полностью здоровы. То есть после выписки из больницы стоит подождать еще 14 дней. Лишь после такие люди считаются полноценными донорами и могут спасать жизни тяжелобольных. К слову, в жамбылском регионе насчитывается 1533 зараженных, из них 529 человек выздоровели.

Процедура длится не более 40 минут, является безболезненной и переносится донором достаточно легко. От одного донора за одну процедуру берется около 600 плазмы, которая делится на две-три дозы. Донорам за энергетические затраты выплачивается денежная компенсация в размере 19 446 тенге. Просим вас не оставаться в стороне и быть донорами иммунной плазмы для лечения и борьбы с коронавирусной инфекцией, - говорит зав. отделением Жамбылского областного центра крови Салтанат Досжанова.

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