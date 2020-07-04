Подросток получил электрический ожог и черепно-мозговую травму при попытке сделать селфи

Состояние оценивается врачами как тяжелое.

В Алматинской области зафиксирован несчастный случай при попытке сделать уникальное селфи - автопортрета с помощью камеры смартфона, сообщает zakon.kz.

Так, 1 июля около девяти часов вечера в селе Чапаев Илийского района Алматинской области, подросток 2005 года рождения залез на электрический столб, находящийся на улице возле его дома для проведения фотосъемки – селфи.

В результате удара электрическим током он упал со столба на землю, получив при этом электрический ожог обеих верхних конечностей 1,2,3,4 степени, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ссадины мягких тканей лица, туловища, ушиблено-рваные раны в области нижней губы и подбородка, перелом костей обеих предплечий, травматический шок 1-2 степени. Госпитализирован в больницу Илийского района.

Состояние оценивается врачами как тяжелое.

ДЧС Алматинской области напоминает простые правила безопасности при проведении селфи:

- не делайте селфи на опасных участках автомобильных и железнодорожных дорог, на краю крыш высотных домов, в строящихся или недостроенных зданиях, на электрических столбах и другом электрооборудовании, на краю обрывов и скал и других опасных для жизни и здоровья местах;

- не делайте селфи высунувшись из окон движущегося автомобиля и другого транспорта;

- не делайте селфи с находящимися рядом опасными животными;

- не делайте селфи, встав на край лодки и других плавательных средств, которые могут перевернуться.

Когда человек пытается сфотографировать сам себя, у него рассеяно внимание, теряется равновесие, он не смотрит по сторонам и не чувствует опасности. Делайте селфи, убедившись, что вы находитесь в безопасном месте и вашей жизни ничего не угрожает!

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