На призыв Упрздрава Алматы о помощи поступило 700 резюме врачей

Вопрос с лекарствами и их недостатком отрабатывается.

Депутат Мажилиса Ирина Смирнова на парламентских каникулах решила поработать волонтером при Управлении здравоохранения Алматы и рассказала о том, что делается для борьбы с коронавирусом, передает zakon.kz.

Включились в борьбу с коронавирусом санатории Алматы: Казахстан, Коктем. Железнодорожная больница. Готовят 1000 коек в Халык арена. И если в медучреждениях уже был медперсонал, то в Арене- нет. Однако, на призыв о помощи горздрава пришло 700 резюме. Наш народ желает оказывать помощь и лечить заболевших. Это резюме медработников. Из них сформируют коллектив нового медучреждения. Идёт закупка оборудования и оснащение нового госпиталя. Вблизи будет развёрнут и военно- полевой госпиталь.Управление приобретает машины Скорой помощи, - сообщила она на своей странице в Facebook.

По ее словам, вопрос с лекарствами и их недостатком отрабатывается. Выяснилось, что на аптечных складах лекарства есть. Но не вовремя направляются в аптеки. Почему, этот вопрос изучают антикоррупционщики.

Мне кажется, что если имеет место только желание обогатиться на ситуации, то гнать надо таких бизнесменов, которые для обогащения не жалеют жизни других граждан. Есть же поговорка: кому война, а кому мать родна. Её никто не отменял. И сегодня есть те, кому то, что происходит- в радость. Их надо наказывать без сомнения. Что делаю я? Вместе со своими друзьями, чаще подругами, отвечаю за списки желающих выйти на работу волонтёров. Ведь всех их надо обзвонить, побеседовать, пригласить. И понять на какой участок они выйдут, - рассказала депутат.

Также, по ее словам, волонтеры занимаются поиском спонсоров.

"Вчера, к примеру, после переговоров организация Красного полумесяца выделила 300 противочумных костюма в новый медцентр Халык арены. И это только малая часть того, что делается ими для поддержки здравоохранения…Работа идёт. Но ей хочется придать мобильности", - резюмировала Ирина Смирнова.

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