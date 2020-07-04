До 15 июля ожидается крупная поставка лекарств в Казахстан

В течении ближайших двух недель ожидается дополнительная поставка около 800 тысяч упаковок парацетамола.

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК рассказал о ситуации с лекарствами в стране, передает zakon.kz.

В наличии имеются 3,3 тысяч аппаратов ИВЛ. Для вновь развернутых стационаров дополнительно было куплено 978 аппаратов и ведется процедура закупки еще 1000 единиц.

При среднетяжелом и тяжелом течении, более половины лекарств остаются в запасе.

В медицинские организации бесперебойно отгружаются 16 видов антибиотиков для лечения коронавирусной инфекции, согласно клиническому протоколу диагностики и лечения КВИ.

До 15 июля будут закуплены лекарства еще на 28 тысяч пациентов. С учетом дополнительной закупки обеспеченность возрастет до 58 864 пациентов.

Противовирусная терапия нужна только при среднетяжелом и тяжелом течении, составляющие не более 50%.

Закуплено 1 353 260 лекарственных препаратов.

Основная часть поставки ожидается до 15 июля:

- 840 000 таблеток Лопинавир-Ритонавир,

- 61 300 таблеток Гидроксихлорохин,

- 11 тыс. флаконов Ремдесивир.

До 15 августа ожидается поставка 440 960 таблеток Лопинавир-Ритонавир.

В ближайшее время ожидается поставка на рынок:

- около 30 тыс. упаковок левофлоксацина,

- 75 тыс. упаковок амоксициллина,

- 70 тыс. упаковок ципрофлоксацина,

- 150 тыс. упаковок препарата цефуроксим,

- 858 тыс. упаковок цефтриаксона.

Жаропонижающие препараты уже начали поступать в розничную сеть. В течении ближайших двух недель ожидается дополнительная поставка около 800 тысяч упаковок парацетамола.

Отечественные производители начали отгрузку дистрибьюторам антибиотиков. Более 100 тысяч упаковок азитромицина уже поступили на рынок.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!