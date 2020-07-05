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Молния ударила в самолет в Павлодаре

Самолет остался в Павлодаре, где проведут инженерно-технический осмотр. За пассажирами отправили второй борт.

Фото : tvzvezda5 июля 2020, 10:28

Удар молнии получил самолет компании FlyArystan в павлодарском аэропорту, сообщает zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Борт должен был вылететь в Алматы. Рейс был задержан на четыре часа.

Инженеры подтвердили, что молния действительно попала. Самолет останется в Павлодаре, будет произведен технический осмотр борта. На место отправили инженеров. С самолетом, может быть, абсолютно ничего не случилось, но по техрегламенту должны провести инженерно-технический осмотр, - рассказала PR-менеджер лоукостера Ляззат Набиева.

В компании рассказали, что вылететь в 18:55 не смогли 133 пассажира. За ними отправили второй борт из Нур-Султана.

По словам Ляззат Набиевой, по регламенту во время ожидания пассажирам предоставили напитки и питание в аэропорту.


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