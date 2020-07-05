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Скончался известный спортивный журналист и комментатор Диас Омаров

На протяжении многих лет отечественный спорт у миллионов болельщиков ассоциировался с голосом Диаса Омарова.

Фото : prosports5 июля 2020, 12:18

Утром 5 июля ушел из жизни мэтр казахстанский спортивной журналистики, известный комментатор Диас Омаров, сообщает zakon.kz.

Ветеран "Кайрата" умер от двусторонней пневмонии и не дожил до своего 80-летия три с небольшим месяца.

Он родился в Алматы в 1940 году. Окончил отделение журналистики филологического факультета Казахского государственного университета имени Сергея Кирова (КазНУ имени аль-Фараби). В 1966 году начал работу спортивного комментатора на "Казтелерадио". В 1998 году стал работать на телеканале "Хабар".

Омаров передавал новости с Олимпиады в Мюнхене в 1972 году, во время которой произошел теракт, также он комментировал соревнования на Летних Олимпийских играх в Москве в 1980 году.


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