Аким ВКО Даниал Ахметов рассказал в интервью о Нурсултане Назарбаеве
Он также отметил, что Восточный Казахстан – это символ успеха и реформ, прорывных проектов и воплощение смелых идей Первого Президента страны.
Фото : inbusiness.kz5 июля 2020, 13:32
Аким ВКО Даниал Ахметов рассказал в интервью о Первом Президенте страны Нурсултане Назарбаеве, сообщает zakon.kz.
Восточный Казахстан для Елбасы – край особый. Когда-то Нурсултан Назарбаев назвал его жемчужиной в короне Казахстана. В ВКО многое связано с его личным присутствием, и многое пронизано его заботой. Восточный Казахстан – это символ успеха и реформ, прорывных проектов и воплощение смелых идей Первого Президента страны.
В сложные 90-ые годы были те, кто не верил в перемены. Встали заводы, опустели прилавки магазинов. В это непростое время Нурсултан Назарбаев сумел убедить тех, кто сомневался, и вселить надежду, повести за собой тех, кто поверил и уже жил новыми переменами, тех, кто не боялся рисковать, противостоял трудностям, но вместе с Президентом шел вперед. Своей работой Нурсултан Назарбаев подтвердил реноме выдающегося политика, - лава Восточного Казахстана Даниал Ахметов.
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