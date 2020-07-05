Фуру с тиграми бросили на стоянке в Нур-Султане: в министерстве экологии прокомментировали ситуацию

На данный момент сотрудники инспекции выехали, они покормят животных и будут определять их дальнейшее нахождение.

Официальный представитель в Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана прокомментировала информация по обнаружению тигров в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

05.07.2020 года в социальных сетях появилась информация об обнаружении тигров на территории штрафной стоянки Нур-Султана.

Для проверки данного факта на место выехали сотрудники Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно с сотрудниками Сарыаркинского УП МВД РК.

Ранее, 17.03.2020 года в Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР поступала информация о том, что на территории Столичного цирка Нур-Султана, якобы незаконно находятся 2 тигра.

Сотрудниками Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно с сотрудниками Есильского УП МВД РК был осуществлен выезд, в ходе которого было выяснено, что тигры (возраст-9 месяцев) принадлежат сотруднику цирка, который ввез их в 2019 году с территории РФ и разместил на стоянке цирка. При себе у него имелись договор купли-продажи животных и ветеринарные паспорта, однако отсутствовало разрешение Административного органа Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения – СИТЕС, необходимого для ввоза тигров. Административным органом СИТЕС в РК является Комитет лесного хозяйства и животного мира, - говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции были отобраны объяснительные у заместителя директора цирка и владельца животных. Тигры были оставлены владельцу под расписку на ответственное хранение, однако уголовное либо административное производство по данному факту не открывалось.

Хотелось бы отметить, что тигры включены во 2 приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения – СИТЕС и для его ввоза или вывоза на территорию РК необходимо соответствующее разрешение.

При его отсутствии, владельцу, согласно статьи 339 УК РК грозит наказание в виде штрафа в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, за незаконные приобретение, хранение, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан

На данный момент сотрудники инспекции выехали, они покормят животных и будут определять их дальнейшее нахождение

Также хотелось бы отметить, что мы ранее сообщали, сейчас наше министерство готовит новый проекте закона, который ужесточит наказание гражданам за пытки и убийства животных, - добавила Самал Ибраева.

Законопроект был инициирован депутатами. Рабочее название проекта: Об ответственном обращении с животными. Закон будет регулировать обращение и с дикими, и с домашними животными, а также будет регулировать работу зоопарков.

Мы все были свидетелями за последние несколько недель или месяцев вопиющих фактов очень жестокого обращения с животными. Это просто... я не знаю как выразить эмоции, слов нет. Поэтому назрела необходимость в создании отдельного законопроекта, - подчеркнула она.

Стоит отметить, в новом законопроекте предлагается предусмотреть такие нормы, как требования к осуществлению деятельности по обращению с безнадзорными и бродячими животными, организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с безнадзорными животными, работа служб отлова, регулирование численности бродячих животных, особенности обращения с животными в приютах для животных, в цирках, зоопарках, в частных зооколлекциях, а также усилить административную и уголовную ответственность за их несоблюдение.

Отметим, сейчас животных защищают несколько статей Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях.

Статьей 406 КоАП предусмотрена ответственность за несоблюдение ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил, требований и ветеринарных нормативов при содержании, разведении и содержании животных. Сюда также относятся животные в зоопарках, цирках, на пасеках, в аквариумах. За нарушение данной статьи предусмотрен штрафы в размере от 20 до 200 МРП (от 55,5 до 555 тысяч тенге с 1 апреля 2020 года).

Статьей 316 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье.

Наказание усиливается, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или с применением садистских методов либо в присутствии малолетних, в том числе если совершено группой лиц или неоднократно. За нарушение статьи минимальное наказание - штраф в размере до 120 МРП (333,3 тысячи тенге), максимальное - штраф до 200 МРП (555 тысяч тенге), либо общественные работы сроком до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!