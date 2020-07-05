Ольга Рыпакова о встрече с Нурсултаном Назарбаевым

Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова опубликовала видео с Первым Президентом Казахстана.

В социальной сети выдающаяся казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова опубликовала видео с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает zakon.kz.

Я помню, как мы волновались перед первой аудиенцией - но, как выяснилось, переживать было не о чем. Нурсултан Абишевич был крайне доброжелателен, спокоен, и его уверенность передалась всем нам. Для каждого из спортсменов он нашел какие-то свои особенные слова. Я хорошо помню, как после победы на олимпийских играх в Лондоне, Нурсултан Абишевич лично поздравил меня, эти минуты были незабываемы. Потому что именно в тот момент я ощутила невыразимую гордость от того, что представляла свою родину - Республику Казахстан. Вся наша спортивная семья знает, что Елбасы всегда смотрит выступления казахстанских спортсменов, даже если они транслируются поздно ночью. Что для него очень важно видеть, как флаг Казахстана развевается на пьедестале почета.

Еще я хорошо помню нашу встречу в Ашхабаде накануне V Азиатских игр. Тогда Нурсултан Назарбаев специально приехал, чтобы поддержать спортсменов, поинтересоваться нашим настроением и пожелать удачи.

Быть примером достойным подражания, вдохновлять других на новые высоты и победы - это именно то, чему стоит поучиться у нашего Первого Президента.

Я благодарна Нурсултану Назарбаеву за его чуткость, за то, что он всегда с готовностью откликается на все просьбы спортсменов и делает очень многое для того, чтобы Казахстан стал кузницей новых чемпионов. И спортивная семья - это лишь один пример. Я знаю, что поддержку Нурсултана Абишевича не раз почувствовали представители самых различных сфер, потому что Елбасы всегда готов помочь тем, кто хочет сделать жизнь в нашей стране лучше! – пишет Ольга Рыпакова.

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