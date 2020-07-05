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Препарат против коронавируса планируется к производству в Казахстане

Данный препарат очень активно применяется в соседних странах и Японии, но его используют только при тяжелых формах заболевания КВИ.

Фото : Pixabay5 июля 2020, 20:34

В ближайшее время планируется запуск отечественного производства препарата против коронавирусной инфекции, сообщил на брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Мы расширили схему лечения на уровне стационарного звена. Добавили в клинический протокол новый препарат, который очень активно применяется в соседних странах и Японии. Он в ближайшее время поступит для стационарного лечения пациентов, он применяется только при тяжелых формах заболевания КВИ. В ближайшее время мы также планируем запуск отечественного производства у нас внутри Казахстана и обеспечить потребность самостоятельно в данном препарате, — сообщил Цой.

Он добавил, что также планируется начать клиническое исследование вакцины против коронавирусной инфекции.

Также мы занимаемся совместно, у нас на подходе клиническое исследование по апробации вакцины против КВИ совместно с нашими иностранными коллегами , чтобы также прорабатывать вопрос возможности вакцинации населения, — добавил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан.


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