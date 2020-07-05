В Алматы введут количественные ограничения на продажу лекарств

Уже определены аптеки, куда лекарства поступят в первую очередь.

В Алматы запрещено будет реализовывать лекарственные средства более трех единиц одного наименовения в одни руки. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов, передает zakon.kz.

В целом ситуация по каждом региону по обеспечению лекарствами находится на особом контроле правительства. Например, акиматом Алматы подписано соглашение с фармкомпаниями и определен список из 103 аптек, в которых в приоритетном порядке будут поставляться лекарства. Соглашение предусмотрено обязанность аптек не завышать цены и отпускать лекарства не более трех единиц одного наименования в одни руки, - сообщил Тугжанов.

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