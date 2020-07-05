В Минздраве Казахстана ответили всем, кто не верит в пандемию коронавируса

Коронавирус сейчас уже не какой-то далекий вирус из Китая, который "где-то бушует".

Министр здравоохранения РК Алексей Цой призвал казахстанцев отнестись к ситуации с коронавирусной инфекцией со всей серьезностью и доверять только официальным источникам, передает корреспондент zakon.kz.

Свобода заявлений у нас в Казахстане всегда была и есть. Это право граждан высказывать свое мнение. Но мы должны руководствоваться четкой статистикой. Во-вторых, коронавирус сейчас уже не какой-то далекий вирус из Китая, который где-то бушует. Каждый из нас столкнулся, когда знакомые родственники, члены семьи, наши близкие рано или поздно заболевают и мы видим конкретные примеры, - сказал Цой на брифинге в СЦК.

По его словам, в Казахстане коронавирусная инфекция есть и отрицать, и не верить в это бессмысленно.

Каждый гражданин видит пример, что коронавирусная инфекция есть и она, к сожалению, приводит к летальным исходам. Поэтому здесь, наверное, доказывать не нужно, потому что это уже очевидный факт. Еще раз советую только проверенные источники, чтобы знать реальную ситуацию в Казахстане, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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