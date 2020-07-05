В Минздраве назвали аналоги темпалгина и ЦЕФ-триаксона
В ведомстве зарегистрировано множество наименований аналогов дефицитных средств.
Фото : Кадр из видео5 июля 2020, 22:17
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой перечислил аналоги дефицитных лекарств, передает zakon.kz.
Большое количество жаропонижающих препаратов имеют аналоги на рынке. Даже парацетамол-содержащие препараты - панадол, ингрипп, антифлю, антигриппин, тайлоу, комбигрипп, максигриппин, неофлю, аскофен, фервекс и много других препаратов, которые зарегистрированы в Казахстане, есть на прилавках, которые наши граждане ищут под другим названием - парацетамол. Они все содержат парацетамол и могут приниматься для снижения температуры.
Также он рассказал про аналоги антибактериальных препаратов
Допустим, ЦЕФ-триаксон все ищут. У нас зарегистрировано порядка 30 наименований - Цефаксон, Аксон, Белацеф, Севацеф, Сертоцеф, ЦЕФ-триаксон, Ротацеф, Медаксон, Зибан, Цефасон, Рацифин и так далее. Противовирусные препараты, сейчас все активно ищут инговирин, когда есть и другие - 23 аналога, среди которых кагоцел, грипповил.
Вице-премьер Ералы Тугжанов рассказал про обеспечение лекарственными препаратами.
Противовирусные лекарства в аптеки - уже поступили 70000 упаковок ингавирина. Жаропонижающих на рынок поступило более 800000 упаковок парацетамола и ближайшей неделе ожидается поставка дополнительное 900000 упаковок, - сказал Тугжанов.
Чиновник отметил, что с прошлой недели начали отгрузку более 150000 упаковок азитромицина.
В ближайшее время дефицит жаропонижающих и противовирусных препаратов будет решен полностью, - заверил Тугжанов.
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