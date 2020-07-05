Цой прокомментировал нашумевшее видео от казахстанского реабилитолога

Ведомство безуспешно пыталось связаться с автором ролика.

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой прокомментировал видео, распространяемое в соцсетях, на котором реабилитолог Айна Бакеева ставит под сомнение методы лечения отечественных врачей, передает zakon.kz.

Это видео активно распространяется, доктор из частной клиники, терапевт-реабилитолог, которая комментирует прогноз лечения и осложнения, и призывает наших граждан воздержаться от лечения. Хочу заверить, уже сейчас появились комментарии специалистов системы здравоохранения. Врачи с разных регионов Казахстана уже выражают свое мнение по поводу данных выступлений, - заявил Цой.

Также он заверил, что все действия казахстанских врачей признаны международными специалистами.

Очень важно понять, что все клинические протоколы, которые сейчас используются в Казахстане, они, во-первых, международно признаны, доказанные методики, которые были признаны научными отечественными деятелями-клиницистами, они разрабатывают данные подходы. Инфекционисты и врачи, которые работают с нашими пациентами, они знают, как применять эти препараты, в какой дозировке: где осложнения, где риски, где противопоказания, то есть все зависит от индивидуального приема этих препаратов. Эти препараты вылечили у нас уже наших пациентов, поднимают их на ноги, - сказал глава Минздрава.

Цой добавил, что представители Минздрава пытались связаться с Бакеевой, но пока безуспешно.

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