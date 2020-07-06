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Сотрудники "СарыаркаАвтоПром" и "АгромашХолдинг KZ" поздравляют Первого президента с Юбилеем!

Заводчане прочли стихотворение собственного сочинения, задействовав к съемкам порядка 80 автомобилей отечественного производства.

Фото : -6 июля 2020, 11:00

Сотрудники "СарыаркаАвтоПром" и "АгромашХолдинг KZ" поздравляют Первого президента с Юбилеем!

В честь празднования 80-летия Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в сети распространилось творческое видеопоздравление от машиностроителей Костаная. Заводчане прочли стихотворение собственного сочинения, задействовав к съемкам порядка 80 автомобилей отечественного производства.


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