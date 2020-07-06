Заводчане прочли стихотворение собственного сочинения, задействовав к съемкам порядка 80 автомобилей отечественного производства.

Сотрудники "СарыаркаАвтоПром" и "АгромашХолдинг KZ" поздравляют Первого президента с Юбилеем!

В честь празднования 80-летия Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в сети распространилось творческое видеопоздравление от машиностроителей Костаная. Заводчане прочли стихотворение собственного сочинения, задействовав к съемкам порядка 80 автомобилей отечественного производства.

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