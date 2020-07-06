Сотрудники "СарыаркаАвтоПром" и "АгромашХолдинг KZ" поздравляют Первого президента с Юбилеем!
Заводчане прочли стихотворение собственного сочинения, задействовав к съемкам порядка 80 автомобилей отечественного производства.
Фото : -6 июля 2020, 11:00
Сотрудники "СарыаркаАвтоПром" и "АгромашХолдинг KZ" поздравляют Первого президента с Юбилеем!
В честь празднования 80-летия Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в сети распространилось творческое видеопоздравление от машиностроителей Костаная. Заводчане прочли стихотворение собственного сочинения, задействовав к съемкам порядка 80 автомобилей отечественного производства.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5030707-2796d7ad5a1d620688587fde6ab24e1e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...