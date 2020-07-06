Специалисты советуют больше спать и не злоупотреблять витаминами для профилактики КВИ

Если взять детей, то в зависимости от веса назначается определенная доза витамина ребенку.

Витамины D и C помогают укреплению иммунитета, однако просто так в больших количествах их принимать не желательно, сказала на брифинге в СЦК доцент кафедры НАО "Медицинский университет Астана" Баян Турдалина, передает корреспондент zakon.kz.

В целом витамины Д и С помогают укреплению иммунитета. Но в то же время среди населения не должно быть понимание, что для укрепление иммунитета нужно употреблять максимальные дозы этих витаминов. Если взять детей, то в зависимости от веса назначается определенная доза витамина ребенку. Поэтому просто так в больших дозах употреблять эти витамины нет необходимости, — сказала Турдалина.

В свою очередь кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой скорой медицинской помощи, анестезиологии и интенсивной терапии, НАО «Медицинский университет Астана» Нурила Малтабарова добавила, что для восстановления организма будет очень полезен сон.

В любом случае сон это психоэмоциональный покой. Поэтому мы говорим, чтобы желательно человек высыпался. Сон позволяет отдыхать всей системе, в том числе ЦНС. Мозг должен отдыхать, не зря говорят, что все болезни от нервов, поэтому необходимо отдыхать. Сон один из методов лечения, который рекомендуется с давних времен. Мы тем самым сохраняем свой здоровый иммунитет, стараемся обеспечить покой сердечной системы, поэтому сон желателен, — объяснила Малтабарова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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