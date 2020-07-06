В Алматы остановил работу весь общественный транспорт
Транспорт возобновит работу в 6:00, 7 июля.
Фото : Пресс-служба акимата Алматы6 июля 2020, 13:04
Сегодня, 6 июля, работа общественного транспорта в городе Алматы приостановлена, сообщает zakon.kz.
Это связанно с низким пассажиропотоком. Весь подвижной состав отправлен на дезинфекцию.
Транспорт возобновит работу в 6:00, 7 июля.
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