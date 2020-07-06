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В Алматы остановил работу весь общественный транспорт

Транспорт возобновит работу в 6:00, 7 июля.

Фото : Пресс-служба акимата Алматы6 июля 2020, 13:04

Сегодня, 6 июля, работа общественного транспорта в городе Алматы приостановлена, сообщает zakon.kz.

Это связанно с низким пассажиропотоком. Весь подвижной состав отправлен на дезинфекцию.

Транспорт возобновит работу в 6:00, 7 июля.


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