В Алматы остановил работу весь общественный транспорт

Транспорт возобновит работу в 6:00, 7 июля.

Сегодня, 6 июля, работа общественного транспорта в городе Алматы приостановлена, сообщает zakon.kz.

Это связанно с низким пассажиропотоком. Весь подвижной состав отправлен на дезинфекцию.

Транспорт возобновит работу в 6:00, 7 июля.

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