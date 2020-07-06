Сагинтаев рассказал о мерах по повышению доступности лекарств в аптеках

Аптеки города ежедневно мониторятся на наличие и ценообразование на лекарства, - заявил аким.

В ходе онлайн-брифинга аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев разъяснил ситуацию по лекарственному обеспечению в городе, а также сообщил о мониторинге городских аптек на наличие необходимых препаратов, передает zakon.kz.

Сагинтаев отметил, что вопрос наличия пользующихся в данное время спросом медикаментов по доступным ценам является важным пунктом для стабилизации ситуации с коронавирусом в городе.

Из-за повышенного спроса на парацетамол, ибупрофен и препараты, содержащие парацетамол, в аптеках мегаполиса образовался дефицит по данным препаратам. После переговоров с крупными поставщиками лекарственных препаратов вопрос поставки парацетамола и ибупрофена был решен.

Мы достигли договоренностей с производителями, крупными поставщиками и дистрибьюторами лекарственных средств о бесперебойных поставках лекарств в аптеки города Алматы. Для этого подписано Соглашение с фармкомпаниями и определен список из 105 аптек (6 июля добавлено 2 аптеки), в которые в приоритетном порядке будут поставляться лекарства, - сообщил Сагинтаев.

Кроме того, Соглашением предусмотрена обязанность аптек не завышать цены и отпускать лекарства не более 3 единиц одного наименования в одни руки.

По состоянию на 5 июля в аптеки города отгружено 115 тыс. парацетамола, 30 тыс. термометров, 20 тыс. ибупрофена, 35 тыс. ингавирина и других лекарств. 6 июля с утра ведется дополнительная отгрузка 150 тыс. парацетамола и 50 тыс. термометров. 8 и 12 июля ожидается дополнительная поставка 80 тыс. и 850 тыс. парацетамола соответственно.

В целях контроля цен создана мониторинговая группа, которая ежедневно проводит мониторинг цен на лекарства в определенных 105 аптеках города. В целях мониторинга наличия лекарств в городе 29 июня ДККБТУ г. Алматы также принял постановление, обязывающее крупных поставщиков, производителей и сети аптек предоставлять достоверную информацию по наличию лекарств на складах и ожидаемых поставках.

Как было отмечено ранее, на сегодня в клиниках имеются необходимые запасы лекарств, но в связи с ростом количества пациентов, расширением коечных мощностей есть потребность в увеличении данных запасов по ряду препаратов. Данный вопрос отрабатывается администрацией города с Министерством здравоохранения РК и ТОО "СК Фармация". График поставки медикаментов на июль т. г. уже проработан.

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