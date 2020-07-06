В Казахстане запустили новый челлендж

Звезды эстрады исполняют патриотические песни, посвященные Столице.

Ко Дню столицы деятелями культуры, спорта и активной молодежью города Алматы стартовал челлендж в социальных сетях с хэштегами #Elbasyonelove #НашПервыйПрезидент, передает zakon.kz.

Участники челленджа поделились историями своих фотографий с Елбасы, поздравляют с юбилеем, желают крепкого здоровья и творческих успехов. Вместе с тем, рассказывают о своих достижениях в различных сферах, выражая слова благодарности Елбасы за вдохновение и поддержку молодежи.

Также, звезды эстрады исполняют патриотические песни, посвященные Столице. Казахстанский домбрист, дирижёр, заслуженный деятель Казахстана Арман Жудебаев и заслуженный деятель Нуркен Аширов исполнили кюй «Нұрсұлтан» автором, которого является сам Арман Жудебаев.

Данную инициативу подержали также известный исполнитель Ерболат Кудайберген, певцы Турар Рахимберлин, Ayree, группа «Keshyou», мастер спорта, чемпион Азии по дзюдо Жумаканов Елдос, мастер спорта по конькобежному спорту, Чемпион РК, Кубка РК, призер этапов Кубка Мира Мухамадеев Анвар, мастер спорта по каратэ, серебряный призёр Азиатских игр Амирали Дидар, семикратная чемпионка Казахстана, двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай, заслуженный мастер спорта по боксу, призер Олимпийских игр Шакимова Дарига и др.

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