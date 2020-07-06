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Токаев поздравил Елбасы с юбилеем

Он – великий сын казахского народа - Токаев.

Фото : elbasy.kz6 июля 2020, 18:16

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Елбасы Нурсултана Назарбаева с днем рождения, передает zakon.kz.

Сегодня исторический день – 80-летие нашего Елбасы. Он – великий сын казахского народа. Мы обычно говорим: "Еліміздің ұлы қайраткері, ұлы перзенті" ("Выдающийся деятель, великий сын народа). И так считают во всем мире. Это действительный великий человек и мы должны говорить об этом, поскольку каждый народ известен своими выдающимися личностями и каждый народ должен гордиться своими историческими деятелями, - заявил Токаев.

Президент Казахстана также отметил высокий международный авторитет Нурсултана Назарбаева.

Елбасы создал современное государство, очертил границы Казахстана на карте мира. Об этом говорят все выдающиеся политики мира, которые в эти дни звонят и поздравляют нашего Елбасы. 80-летие – это очень важная веха в жизни каждого человека. Желаю Нурсултану Назарбаеву долгих лет жизни. Я уверен в том, что он еще принесет огромную пользу нашему народу, нашему государству, - отметил Президент.


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