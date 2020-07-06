Ученые обнаружили пять мутаций, повышающих риск умереть от COVID-19

Вариации в четырех генах "управляют" вероятностью смерти от коронавируса, говорят исследователи.

Ученые проанализировали геномы жертв COVID-19, а также нескольких тысяч выживших, и выявили мутации повышающие вероятность смерти от инфекции, передает zakon.kz со ссылкой на medRxiv.

Мы открыли пять вариаций в четырех генах, которые "управляют" вероятностью гибели от COVID-19, а также оценили их распространенность в британской популяции. Хотя эти версии генов встречаются достаточно редко, все они связаны с потерей способности управлять иммунной и стрессовой реакцией на проникновение вируса SARS-CoV-2 в организм, - говорится в информации.

В течение полугода ученые выделили несколько факторов, которые связаны с повышенным риском заражения коронавирусом нового типа и гибели от COVID-19. В частности, его очень тяжело переносят пожилые люди, пациенты с болезнями сердца и сосудов, диабетом, лишним весом, а также носители второй группы крови и мутацией в гене APOE, которая связана с болезнью Альцгеймера.

Также группа ученых открыла еще четыре подобных фактора риска, которые связаны с генами пациентов.

В проекте приняли участие более 400 тысяч британцев, которые согласились пожертвовать свою ДНК для анализа и пройти всесторонний медосмотр. Ученые предположили, что многие из них могли заполучить коронавирусную инфекцию за последние несколько месяцев.

Исследователи связались почти с 6 тысячами участников проекта и предложили им пройти тест на коронавирус. Они также изучили статистику по смертности от COVID-19 в Великобритании. В общей сложности ученые нашли среди участников проекта 1,4 тысячи человек, которые перенесли инфекцию, а также 193 случая гибели от коронавирусной инфекции.

В результате изучения и ДНК ученые выделили пять вариаций в четырех генах - ERAP2, BRF2, TMEM181 и ALOXE3, которые сильно влияли на вероятность смерти от коронавируса. Мутации в этих генах повышали шансы умереть от COVID-19 примерно от 5 до 13 раз. Исследователи предполагают, что это обусловлено тем, что все эти гены связаны с производством антител, подавлением стресса и регуляцией иммунного ответа на появление вирусов в организме.

При этом такие мутации у жителей Британии и всей Европы присутствуют редко - каждая из них встречается в геномах лишь 0,1–0,6% обитателей субконтинента. С другой стороны, одна из вариаций гена ALOXE3 оказалась характерна для примерно 7% выходцев из Африки, что может объяснять, почему они более уязвимы перед COVID-19.

Наконец, ученые выдвинули гипотезу, что есть и другие вариации в геноме, которые влияют на исход коронавирусной инфекции. Открытие будет особенно важным для того, чтобы оценивать эффективность действия вакцин и лекарств, которые могут уничтожать или подавлять размножение коронавируса в организме человека.

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