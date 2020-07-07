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Как получить консультации врача, не выходя из дома?

Самоизоляция и соблюдение других профилактических мер позволят сдержать распространение коронавирусной инфекции.

Фото : 24.kz7 июля 2020, 09:55

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, вызванной коронавирусом, Министерство здравоохранения РК, просит граждан оставаться дома, сообщает zakon.kz.

При появлении первых симптомов и необходимости получения консультаций у участкового врача Минздрав РК рекомендует воспользоваться государственными услугами, не выходя из дома, на портале электронного правительства РК:

прикрепление к поликлинике,

запись на прием к врачу,

вызов врача на дом.

МВК по нераспространению COVID-19 предлагает пошаговую инструкцию по госуслугам, оказываемым онлайн:

Инструкция по получению государственных услуг через личный кабинет на портале eGov

Инструкция по получению государственных услуг через Телеграм

Инструкция по получению государственных услуг через Facebook

Инструкция по получению государственных услуг через Вконтакте

Самоизоляция и соблюдение других профилактических мер позволят сдержать распространение коронавирусной инфекции.


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