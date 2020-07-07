Как получить консультации врача, не выходя из дома?
Самоизоляция и соблюдение других профилактических мер позволят сдержать распространение коронавирусной инфекции.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, вызванной коронавирусом, Министерство здравоохранения РК, просит граждан оставаться дома, сообщает zakon.kz.
При появлении первых симптомов и необходимости получения консультаций у участкового врача Минздрав РК рекомендует воспользоваться государственными услугами, не выходя из дома, на портале электронного правительства РК:
прикрепление к поликлинике,
запись на прием к врачу,
вызов врача на дом.
МВК по нераспространению COVID-19 предлагает пошаговую инструкцию по госуслугам, оказываемым онлайн:
Инструкция по получению государственных услуг через личный кабинет на портале eGov
Инструкция по получению государственных услуг через Телеграм
Инструкция по получению государственных услуг через Facebook
Инструкция по получению государственных услуг через Вконтакте
Самоизоляция и соблюдение других профилактических мер позволят сдержать распространение коронавирусной инфекции.
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