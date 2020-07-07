Лауреаты и обладатели грантов Фонда Назарбаева рассказали о достижениях

Каждый из них – новатор в своей отрасли.

В честь юбилея Елбасы известные деятели искусства, талантливые ученые и представители гражданского общества поделились своими историями успеха, сообщает zakon.kz.

Это Лауреаты и обладатели грантов Фонда Нурсултана Назарбаева, которые в разные годы получали поддержку для развития своего потенциала и профессионального роста. Праздничная презентация "Грант Фонда Нурсултана Назарбаева: моя история успеха" состоялась в онлайн-формате.

Открывая торжественное мероприятие, заместитель Исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева, доктор юридических наук, профессор Игорь Рогов подчеркнул, что в этом году Фонду исполняется 20 лет, вместе с тем, выражая слова благодарности всем партнерам, участникам проектов и конкурсантам за общий вклад в продвижение идей Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаева.

Примечателен тот факт, что проведение нашей презентации совпало с юбилеем Елбасы. Это, безусловно, добавляет значимость сегодняшнему мероприятию, так как Фонд – это уникальный и стратегически важный для страны проект Нурсултана Абишевича. Важнейшую роль Фонда в жизни общества сложно переоценить, так как его деятельность полностью сосредоточена на развитии новых направлений: в научно-исследовательских разработках, в искусстве, социально важных проектах. За годы работы Фонд предоставил возможность раскрыть свои таланты очень многим специалистам. Дал старт к реализации благородных и нужных миссий. Наши Лауреаты и обладатели грантов, являясь ориентиром для будущих поколений, вносят значительный вклад в развитие искусства, благополучия общества, науки, техники, инноваций и экономики, — сказал Игорь Рогов.

При этом выступающий, представляя вице-министра образования и науки Республики Казахстан Мираса Дауленова, добавил, что Фонд пристально следит за творческими успехами и профессиональными достижениями своих Лауреатов. В 2018 году Мирас Дауленов стал победителем в одной из номинаций конкурса "Лучший молодой юрист", организованного Фондом Нурсултана Назарбаева.

Елбасы с первых лет независимости Казахстана уделял особое внимание развитию образования и науки. Даже в самые трудные годы им была инициирована стипендиальная программа "Болашак", которая все годы существования приносит ощутимые плоды для развития нашей страны. Назарбаев Интеллектуальные школы и Назарбаев Университет, десятилетие которого мы не так давно отметили, стали уже устоявшемся брендом в мировом образовательном пространстве. В периоды турбулентности продолжали строиться школы, вузы, совершенствовались образовательные программы, учебники, оказывалась постоянная поддержка учащимся и педагогам, — отметил Мирас Дауленов. — Поддержке же молодежных инициатив в культуре, науке и гражданском секторе посвящена деятельность Фонда Нурсултана Назарбаева. За эти годы Фонд стал одной из крупнейших площадок в стране, в рамках которой реализованы сотни образовательных, социальных и благотворительных проектов. Министерство образования и науки каждый год отмечает, что Фондом на регулярной основе проводится конкурс именных студенческих стипендий, благодаря которому 80 казахстанских студентов становятся их обладателями. А конкурсы грантов являются прекрасной возможностью для реализации творческих и научных проектов молодежи.

Поздравления и пожелания дальнейших успехов участникам презентации передал Народный артист Казахской ССР, Народный артист СССР, надежный партнер и участник многих значимых мероприятий Фонда Алибек Днишев.

Своими достижениями, успехами в области культуры, результатами научно-исследовательских проектов в ходе презентации поделились художественный руководитель Государственного театра Astana Musical Еслям Нуртазин, коллектив фольклорно-этнографического ансамбля "Туран", Neo-Ethno-Folk-группа дуэт "ARKAIYM", ведущая солистка ГАТОБ им. Абая Анастасия Кожухарова, кандидат экономических наук Жанар Темирбекова, профессор Кайсар Табынов, председатель Совета молодых ученых при МОН РК Максат Жабагин, главный научный сотрудник Центра физико-химических методов исследования и анализа КазНУ им. аль-Фараби Булат Кенесов, директор Общественного фонда "Луара" Лаура Асырова, руководитель Общественного объединения "Центр социальных инициатив "Белсен" Гульмира Пармышева и директор КФ "Национальный Дельфийский комитет" Куралай Туспекова.

Так, например, Еслям Нуртазин является режиссером-постановщиком более 15 мюзиклов и спектаклей, среди которых "Нотр-Дам-де-Пари", "Кыз Жибек", "Ромео и Джульетта" и мн. др. Будучи докторантом в КазНАИ им. Т. Жургенова, Еслям в 2012 г. получил грант Фонда для постановки мюзикла "Ромео и Джульетта" на казахском языке, которая принесли ему Золотой кубок Международного фестиваля мюзиклов в Южной Корее.

Широко известный не только в Казахстане, но и далеко за его пределами, фольклорно-этнографический ансамбль "Туран" связывает свою историю и развитие с именем Фонда Нурсултана Назарбаева, ведь благодаря его поддержке коллектив музыкальной группы получил путевку на большую сцену.

Талантливый молодой ученый Максат Жабагин стал первым казахстанцем, удостоенным медали Российской академии наук в области общей биологии. Максат – генетик, его работы и исследования по генофонду казахского народа вносят особый вклад в модернизацию общественного сознания, в частности в изучение и сохранение собственного национального кода, о котором справедливо подчеркивает в своих работах Елбасы.

Руководитель Общественного фонда "Луара" Лаура Асырова из г. Актау, благодаря победе на конкурсе социальных идей и проектов в 2018 г., открыла на Каспийском побережье адаптированный пляж для детей и молодежи с инвалидностью, передвигающихся на колясках.

Каждый из них – новатор в своей отрасли. Являясь Лауреатами и грантообладателями Фонда Нурсултана Назарбаева, участники презентации высоко несут свои звания и активно продолжают трудиться во имя процветания страны.

Полную трансляцию презентации можно посмотреть по ссылке.

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