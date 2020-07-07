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Два популярных заведения закрыли в Алматы из-за массовых гуляний

Эти заведения полностью прекратили свою деятельность до окончания ограничительных мер, которые действуют с 5 по 19 июля.

Фото : istock.com7 июля 2020, 10:43

Два заведения закрыли в Медеуском районе Алматы из-за несоблюдения требований карантина, передает zakon.kz.

4 июля на территории района выявлен факт нарушения и не соблюдения карантинного режима в заведениях Bla bla bar и Echo.

Данные объекты, пренебрегая санитарными нормами, подвергали опасности посетителей, которых, кстати, было очень много. В этой связи, реагируя на поступивший сигнал, мобильной группой в составе специалистов акимата района, Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, местной полицейской службы ОМПС проведена проверка вышеуказанных заведений. Также провели разъяснительную беседу с управляющими о строгом соблюдении санитарных требовании во время карантинного режима по городу Алматы, - сообщили в районном акимате.


В итоге эти заведения полностью прекратили свою деятельность до окончания ограничительных мер, которые действуют с 5 по 19 июля.

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Уважаемые жители района. Напоминаем, что в городе Алматы усилен карантинный режим. В связи с чем, мобильной группой района проводятся рейдовые мероприятия направленные на выявления нарушения санитарных норм и требовании указанных в Постановлении главного санитарного врача г.Алматы. ⠀ Вместе с тем, сообщаем, что 4 июля т.г. на территории района выявлен факт нарушения и не соблюдения карантинного режима в таких заведениях как, «Bla bla bar» и «Echo». ⠀ Данные объекты, пренебрегая санитарных норм подвергали опасности посетителей, которых, кстати было очень много. В этой связи, реагируя на поступивший сигнал, мобильной группой в составе специалистов акимата района, Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, местной полицейской службы ОМПС проведена проверка вышеуказанных заведении. Также провели разъяснительную беседу с управляющими о строгом соблюдении санитарных требовании во время карантинного режима по городу Алматы. ⠀ По итогам рейдовых мероприятии эти заведения полностью прекратили свою деятельность до окончания ограничительных мер, которые действуют с 5 июля по 19 июля 2020 года. ⠀ В связи с вышеизложенным, обращаемся ко всем предпринимателям и жителям района с призывом соблюсти все необходимые требования санитарные нормы в целях безопасности самих и окружающих.

Публикация от Медеу ауданы әкімінің аппараты (@akimat_medeu) 6 Июл 2020 в 5:45 PDT


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