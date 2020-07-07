Скончался дизайнер, бесплатно раздававший маски казахстанцам

По злому стечению обстоятельств, причиной смерти дизайнера стал коронавирус.

Казахстанский дизайнер Берик Исмаилов скончался в возрасте 51 год. С началом пандемии в своем ателье он шил маски и бесплатно раздавал их казахстнцам, передает zakon.kz.

В марте 2020 года салон Берика Исмаилова начал шить маски и раздавать их бесплатно многодетным семьям, инвалидам и пенсионерам для защиты от коронавируса.

По злому стечению обстоятельств, причиной смерти дизайнера стал коронавирус. Об этом сообщила сенатор, экс-телеведущая Дана Нуржигит.

К соболезнованиям присоединилась телеведущая и дизайнер Динара Сатжан.

Берик Исмаилов родился 15 марта 1969 года в Алматы. В 1994 году открыл собственный салон моды, одним их первых казахстанских дизайнеров одевал артистов, телеведущих и светских персон.

Последний его пост в Instagram датирован 21 июня, он поздравляет медицинских работников с профессиональным праздником.

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