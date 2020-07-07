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Скончался дизайнер, бесплатно раздававший маски казахстанцам

По злому стечению обстоятельств, причиной смерти дизайнера стал коронавирус.

Фото : Instagram7 июля 2020, 10:53

Казахстанский дизайнер Берик Исмаилов скончался в возрасте 51 год. С началом пандемии в своем ателье он шил маски и бесплатно раздавал их казахстнцам, передает zakon.kz.

В марте 2020 года салон Берика Исмаилова начал шить маски и раздавать их бесплатно многодетным семьям, инвалидам и пенсионерам для защиты от коронавируса.

По злому стечению обстоятельств, причиной смерти дизайнера стал коронавирус. Об этом сообщила сенатор, экс-телеведущая Дана Нуржигит.

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Коронавирус елімізге қауіп төндірген алғашқы күннен-ақ тегін маска тігіп,таратып,бүкіл шәкірттерін сол жұмысқа жұмылдырған патриот,тамаша дизайнер,елгезек жан Берік Исмаилов ағамызды да сұм ажал,беті жаман індет арамыздан алып кетті.Екі жылдай бұрын жүрегіне ота жасатып,ауыр кеселді жеңіп,қатарға қосылып,әдетінше еңбекқор адамның тынымсыз тіршілігіне кірісіп кеткен еді.Қаншама өнерпазға костюм тігіп,қаншама адамды тігіншілік өнерге баулып,шәкірт тәрбиелеген ұстаз едіңіз!Нарықтың тілін меңгерген нағыз іскер азамат!Алматының Әуезов пен Тимирязев көшесін Беріктің шеберханасынсыз елестету,әсте,мүмкін емес еді!Сол көшенің жарқыраған шамы өшкендей бүгін...Бақұл болыңыз,Жақсы Адам! ❤⚘@berik_ismailov_designer

Публикация от Дана Нұржігіт (@dana_nurzhigit) 6 Июл 2020 в 12:37 PDT

К соболезнованиям присоединилась телеведущая и дизайнер Динара Сатжан.

Берик Исмаилов родился 15 марта 1969 года в Алматы. В 1994 году открыл собственный салон моды, одним их первых казахстанских дизайнеров одевал артистов, телеведущих и светских персон.

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Не виделись целых 8 лет...Правильно говорят , что народ не прощает врачам молодости , а артистам старости. Факт на лицо, как будто не прошли эти 8 лет..Та же @bayanmaxatkyzy красивая, молодая, открытая Лет 17 назад , когда она была ведушей телепередачи "на шпильке" ,практически в неделю, мы отшивали для неё по несколько нарядов и я ее называл тогда ИКОНОЙ СТИЛЯ , и ею она остается по сегодняшний день . Сегодня примерки прошли прекрасно . Отшиваем ей костюмы на съемки предстоящего фильма , где она играет Главную роль , результат нашей работы увидите после выхода кино ... спасибо тебе Баян, что ты меня называешь, одним из первых твоих дизайнеров . Как прекрасно, что несмотря на прожитые и незаметно пролетевшие годы , сохранились все те же тёплые отношения ..Если перелистнуть пост , то увидите фото 17-ти летней давности ..Сильная разница? Я , Да. А вот @bayanmaxsatkyzy мне кажется нет

Публикация от Berik Ismailov (@berik_ismailov_designer) 5 Июн 2020 в 5:07 PDT

Последний его пост в Instagram датирован 21 июня, он поздравляет медицинских работников с профессиональным праздником.


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