Записавшего видео доктора из Туркестанской области повысили 

Сегодня каждый врач на особом счету.

Доктор, который записал на видео, что рвутся перчатки, стал заведующим отделения, сообщил на брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Каждый наш коллега на особом счету. Еще важнее, что наши кадры наиболее востребованы в этот период. Есть случаи, когда в отдельных регионах наши медицинские работники подвергаются гонению. Это четко регулируется законодательством, каждый случай рассматривается. Есть резонансные случаи. Все это обсуждается, — сказал Цой.

В пример он привел случай в Туркестанской области, когда доктор показал, что рвутся перчатки и был уволен.

Мы с этим вопросом разбирались с коллегами на местах. Доктор переведен в другую клинику, на повышение, стал заведующим отделения. Есть различные факторы. Почему я этот пример привел? Наших врачей мы не собираемся увольнять. Каждый такой случай, если есть несправедливая ситуация, всегда есть возможность обжаловать, обратиться в Минзрав. Этот вопрос на особом контроле. Своих медицинских работников мы будем защищать и все будет в правовом поле, — объяснил глава Минздрава.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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