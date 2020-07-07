В Казахстане не успевают оценивать смертность от коронавируса

Будем усиливать эту работу - Цой.

Сейчас количество смертей увеличилось, поэтому комиссии требуется время для определения причин смерти пациента, заявил на брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Почему мы перешли на формат еженедельный. В связи с тем, что комиссия физически не успевает обрабатывать объем информации заболевших. Если раньше было по одному-два летальных случая в день, то эти комиссии справлялись. Сейчас уже количество таких случаев больше и именно определение, что привело к летальному исходу: это коронавирус или длительное хроническое заболевание – эти комиссии определяют, — объяснил Цой.

Он напомнил, что врачи тоже подвергаются к коронавирусной инфекции, в том числе те, кто работает в составе таких комиссий.

Поэтому оперативность уменьшилась, будем усиливать эту работу, привлекать еще людей. На сегодня у нас 76 летальных случаев за последнюю неделю. Еще у нас есть на рассмотрении порядка 110 случаев, которые мы также сейчас рассматриваем. То есть пациенты скончались от той или иной патологии и это комиссия смотрит, — отметил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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