Пляжи в Боровом закрыты на карантин
Данные ограничительные меры вводятся до стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе.
Фото : Facebook7 июля 2020, 13:10
Пляжи национального парка "Бурабай" закрыты на карантин, сообщает zakon.kz.
Уважаемые жители и гости национального парка, в связи с введением строгих ограничительных мер по предупреждению распространения заболеваний коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Акмолинской области, доступ к пляжам на территории национального парка "Бурабай" запрещен. Данные ограничительные меры вводятся до стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе, - говорится в сообщении национального парка в Facebook.
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