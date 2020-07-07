Пляжи в Боровом закрыты на карантин

Данные ограничительные меры вводятся до стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе.

Пляжи национального парка "Бурабай" закрыты на карантин, сообщает zakon.kz.

Уважаемые жители и гости национального парка, в связи с введением строгих ограничительных мер по предупреждению распространения заболеваний коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Акмолинской области, доступ к пляжам на территории национального парка "Бурабай" запрещен. Данные ограничительные меры вводятся до стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе, - говорится в сообщении национального парка в Facebook.

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