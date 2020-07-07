В Алматы прибыла гуманитарная помощь из КНР

В Алматы прибыл гуманитарный груз из Китая, передает zakon.kz.

1/2 Китай никогда не был равнодушным. В Алматы прибыл борт с новым гумгрузом: 50 тыс. ПЦР тест-систем, 30 тыс. компл. защитной одежды, 70 тыс.защитных очков, 150 тыс.медперчаток, 600 тыс.масок и 1 тыс.тепловизоров. Груз доставлен в рамках достигнутых договоренностей двух стран. pic.twitter.com/7HjlgqayIL