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В Алматы прибыла гуманитарная помощь из КНР

Завезено 50 тыс. ПЦР тест-систем, 30 тыс. компл. защитной одежды, 70 тыс.защитных очков, 150 тыс. медперчаток, 600 тыс. масок и 1 тыс. тепловизоров

Фото : Посольство КНР в Казахстане7 июля 2020, 14:57

В Алматы прибыл гуманитарный груз из Китая, передает zakon.kz.

Китай никогда не был равнодушным. В Алматы прибыл борт с новым гумгрузом: 50 тыс. ПЦР тест-систем, 30 тыс. компл. защитной одежды, 70 тыс.защитных очков, 150 тыс. медперчаток, 600 тыс. масок и 1 тыс. тепловизоров. Груз доставлен в рамках достигнутых договоренностей двух стран, - сообщается в твиттере Посольства КНР в Казахстане.


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