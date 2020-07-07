В Алматы прибыла гуманитарная помощь из КНР
Завезено 50 тыс. ПЦР тест-систем, 30 тыс. компл. защитной одежды, 70 тыс.защитных очков, 150 тыс. медперчаток, 600 тыс. масок и 1 тыс. тепловизоров
Фото : Посольство КНР в Казахстане7 июля 2020, 14:57
В Алматы прибыл гуманитарный груз из Китая, передает zakon.kz.
Китай никогда не был равнодушным. В Алматы прибыл борт с новым гумгрузом: 50 тыс. ПЦР тест-систем, 30 тыс. компл. защитной одежды, 70 тыс.защитных очков, 150 тыс. медперчаток, 600 тыс. масок и 1 тыс. тепловизоров. Груз доставлен в рамках достигнутых договоренностей двух стран, - сообщается в твиттере Посольства КНР в Казахстане.
1/2 Китай никогда не был равнодушным. В Алматы прибыл борт с новым гумгрузом: 50 тыс. ПЦР тест-систем, 30 тыс. компл. защитной одежды, 70 тыс.защитных очков, 150 тыс.медперчаток, 600 тыс.масок и 1 тыс.тепловизоров. Груз доставлен в рамках достигнутых договоренностей двух стран. pic.twitter.com/7HjlgqayIL— Посольство КНР в Казахстане (@ChinaEmbKazakh) July 7, 2020
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