Более 800 млн тенге выделила Россия на помощь Казахстану
Из резервного фонда Правительства РФ выделяется 150 000 тыс. рублей на оплату расходов по закупке лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и медицинских изделий.
Фото : regnum.ru7 июля 2020, 16:49
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из бюджета средств для оказания Казахстану срочной помощи в борьбе с коронавирусом, передает zakon.kz.
Текст распоряжения размещен на Официальном интернет-портале правовой информации Росии.
В целях оказания в июле 2020 года срочной гуманитарной помощи населению Республики Казахстан в борьбе с новой коронавирусной инфекцией:
Выделить МЧС России в 2020 году из резервного фонда Правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 150 000 тыс. рублей (прим.: около 855 млн тенге) на оплату расходов по закупке лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и медицинских изделий и в размере до 8102,8 тыс. рублей на оплату расходов по доставке указанных средств и изделий в РК, имея ввиду частичное снижение остроты сложившейся ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РК, - указано в распоряжении Мишустина.
МЧС России должно закупить и доставить лекарства и медицинские изделия.
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