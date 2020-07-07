Более 800 млн тенге выделила Россия на помощь Казахстану

Из резервного фонда Правительства РФ выделяется 150 000 тыс. рублей на оплату расходов по закупке лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и медицинских изделий.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из бюджета средств для оказания Казахстану срочной помощи в борьбе с коронавирусом, передает zakon.kz.

Текст распоряжения размещен на Официальном интернет-портале правовой информации Росии.

В целях оказания в июле 2020 года срочной гуманитарной помощи населению Республики Казахстан в борьбе с новой коронавирусной инфекцией:

Выделить МЧС России в 2020 году из резервного фонда Правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 150 000 тыс. рублей (прим.: около 855 млн тенге) на оплату расходов по закупке лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и медицинских изделий и в размере до 8102,8 тыс. рублей на оплату расходов по доставке указанных средств и изделий в РК, имея ввиду частичное снижение остроты сложившейся ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РК, - указано в распоряжении Мишустина.

МЧС России должно закупить и доставить лекарства и медицинские изделия.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!