Президентом АО "Казахфильм" стал Акан Сатаев

Он сменил на этой должности Армана Асенова.

Приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан Акан Сатаев назначен президентом АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта Казахстана.

Нового руководителя представил команде вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов, который пожелал Сатаеву успехов в его будущих начинаниях.

Стоит отметить, что эту должность ранее занимал Арман Асенов.

Акан Каргамбаевич Сатаев родился в 1971 году в городе Караганде.

В 1994 году окончил факультет кино и телевидения Казахской национальной академии искусств имени Жургенова в городе Алматы.

В 2003 году он основал студию Sataifilm, а в 2007 году снял свой первый художественный фильм Racketeer. Режиссер и постановщик мистического триллера "Затерянные" (2009), сериала "Братья" (2009), психологической драмы "Ликвидатор" (2011), исторического фильма "Тысяча смелых детей" (2012). Он также является режиссером криминальной драмы "Район" и исторической драмы "Дорога к материнству" (2016), "Бизнесмены" (2018), "Томирис" (2019) и других.

В 2014 году ему была присуждена Национальная премия "Народный фаворит" как лучшему представителю киноиндустрии.

В 2016 году Акан Сатаев основал Фонд "Кинематографический фонд Астаны", целью которого является поддержка молодых режиссеров.

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