Токаев призвал казахстанцев не поддаваться панике, порождающей спрос на лекарства
Об этом Президент написал в Twitter.
Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам, сообщает zakon.kz.
В своем Twitter он написал, что работа по обеспечению граждан лекарствами продолжается.
Во исполнение моего поручения правоохранительные органы приступили к задержанию лиц, занимающихся спекуляцией лекарств. Работа по обеспечению граждан лекарствами продолжается. Обращаюсь к гражданам с просьбой не поддаваться панике, порождающей ажиотажный спрос на лекарства.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) July 7, 2020
Во исполнение моего поручения правоохранительные органы приступили к задержанию лиц, занимающихся спекуляцией лекарств. Работа по обеспечению граждан лекарствами продолжается. Обращаюсь к гражданам с просьбой не поддаваться панике, порождающей ажиотажный спрос на лекарства.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!