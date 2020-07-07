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Токаев призвал казахстанцев не поддаваться панике, порождающей спрос на лекарства

Об этом Президент написал в Twitter.

Фото : Акорда7 июля 2020, 21:00

Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам, сообщает zakon.kz.

В своем Twitter он написал, что работа по обеспечению граждан лекарствами продолжается.

Во исполнение моего поручения правоохранительные органы приступили к задержанию лиц, занимающихся спекуляцией лекарств. Работа по обеспечению граждан лекарствами продолжается. Обращаюсь к гражданам с просьбой не поддаваться панике, порождающей ажиотажный спрос на лекарства.


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