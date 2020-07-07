Сагинтаев о лекарствах: Нет поводов для паники

Ситуация на контроле. Правоохранительные органы работают. Перекупщиков будут наказывать, - аким города Алматы.

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям города, где прояснил ситуацию с ажиотажем в аптеках, сообщает zakon.kz.

На своей странице в Facebook он написал, что для стабилизации спроса на востребованные препараты только с 1 июля реализовано в аптеки 475 тыс. шт. социально значимых препаратов, в т.ч. 260 тыс. упаковок парацетамола, 98 тыс. упаковок аспирина, 35 тыс. упаковок ингавирина, 22 тыс. упаковок азитромицина, 15 тыс. упаковок кардиомагнила и др. лекарств. Также в аптеки поставлено 30 тыс. термометров.

В наличии на складах имеется 645 тыс. социально значимых лекарств, в т.ч. 301 тыс. упаковок аспирина, 84 тыс. упаковок кардиомагнила, 73 тыс. упаковок парацетамола, 42 тыс. упаковок ибупрофена, 26 тыс. упаковок амоксиклава и др. лекарств.

Несмотря на ежедневную отгрузку лекарств в 105 системообразующих аптек, они быстро скупаются. Тем не менее перебоев не будет. Так, до конца июля ожидаются поставки более 3 млн лекарств, в т.ч. аспирин — 1,2 млн упаковок, парацетамол — 930 тыс. упаковок, ибупрофен — 350 тыс. упаковок, ингавирин — 100 тыс. упаковок, азитромицин — 80 тыс. упаковок, тамифлю — 40 тыс. упаковок и других социально значимых лекарств.

Поводов для паники на лекарственном рынке города нет. Ситуация на контроле. Правоохранительные органы работают. Перекупщиков будут наказывать, - резюмировал аким Алматы.

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