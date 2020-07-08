Звезда "Властелина колец" поддержал соперника Лукашенко

В президентскую кампанию в Белоруссии включились хоббиты.

Американский актер Элайджа Вуд, известный по главной роли в трилогии "Властелин колец", записал видеообращение в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, сообщает zakon.kz.

Ролик в Instagram опубликовала девушка Бабарико — Александра Зверева.

Элайджа Вуд отметил, что поддержать Бабарико попросили белорусские друзья американского актера.

Я прочитал о вашей ситуации и хочу, чтобы вы оставались сильными. Надеюсь, вы скоро выйдете на свободу и вся эта история останется в прошлом, - сказал Вуд, обращаясь к Бабарико и Зверевой.

"Есть отличная цитата из "Властелина колец", которую произнес (хоббит) Сэмуайз Гэмджи: "В мире еще есть добро, мистер Фродо, и за него стоит бороться". Это правда, и такая ситуация сейчас во всем мире. Надеюсь, когда вы получите это сообщение, вы будете здоровы и счастливы. Берегите себя!" — добавил актер.

В августе в Беларуси должны пройти президентские выборы.

Виктор Бабарико, бывший глава "Белгазпромбанка", — претендент на пост президента Беларуси. Бабарико — меценат и учредитель благотворительного фонда.

18 июня, по дороге в избирком его и его сына Эдуарда, который возглавляет предвыборный штаб отца, задержали и посадили в СИЗО КГБ. Им предъявили обвинения в связи с делом "Белгазпромбанка" - какие именно, неизвестно.

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