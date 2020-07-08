Осужденный врач рассказал о жизни заключенных в период пандемии в Мангистау

До того, как оказаться в колонии Дмитрий работал врачом в одной из поликлиник Алматинской области.

Дмитрий Зинченко, отбывающий наказание в учреждении ГМ-172/6 на территории Мангистау, рассказал, как повлиял коронавирус на распорядок внутри колонии, сообщает zakon.kz.

До того, как оказаться в колонии Дмитрий работал врачом в одной из поликлиник Алматинской области.

- Как проходит ваш день? каков ваш режим содержания и как ваш режим изменился в момент введения режима ЧП?

- Прежде всего то, что нам закрыли общение с близкими в виде свидания, некоторые культурно-массовые мероприятия вообще практически прекратились. То есть скопление массы осужденных было ограничено. Так же масочный режим был введен, обработка посещений участилась посещение мед. сан. части. Закрыли некоторые предприятия. Оставили только те, которые непосредственно помогали государству производя маски обеспечивая нас масками, сотрудников администрации ну и само собой городу Актау.

- Какие меры приняли сотрудники и как эти меры отразились на вашей жизни?

- Как я перечислил до этого закрыли свидания, но с другой стороны нам сделали так что мы могли общаться с родственниками в онлайн режиме, то есть видеосвязь и таксофон. Стали чаще обрабатываться помещения. Уборку помещений раньше производили по одной системе. Сейчас стало больше препаратов для дезинфекции помещений и не только где мы проживаем, но и во всем учреждении.

- Боялись ли вы контактировать с другими осужденными чтобы не заразится?

- Ну я лично не боюсь, я сам себе врач и я знаю, как нужно вести себя при определенных условиях и заболеваниях, поэтому особого страха нет. Страх мог бы быть тогда, когда кто-нибудь из сотрудников администрации заболел и мог занести короновирус в учреждение, тогда может быть была бы какая-нибудь паника, а так нет.

- Как сказалось на вас отсутствие свиданий с родственниками?

- Тяжеловато конечно, особенно тем, кто рядом проживает и к кому планировали приехать родные и близкие. Конечно сильно отразилось и то что посылки были ограничены потому что почты не работали и то что раньше мы могли в живую увидеть маму, папу, жену, детей. Ну ничего обошлось, сейчас ждем, когда снимут карантин.

- В вашем учреждении изготавливали средства защиты, как вы думаете те, кто их изготавливали чувствовали причастность к борьбе с короновирусом когда занимались производством?

- Конечно, я считаю так, что те из осужденных которые шили маски, средства защиты, костюмы против пандемии внесли большой вклад для борьбы с короновирусом не только внутри колонии, но и на воле. Я считаю, что да, очень ощущалось.

- Что бы вы посоветовали людям как врач, людям, которые сейчас находятся на свободе?

- Соблюдайте меры предосторожности. Я не говорю, что нужно закрыться дома или не общаться ни с кем. Элементарные вещи, которые мы ежедневно делаем, чистка зубов, мытье рук. Ну раньше мыли три раза в день, ну помойте пять раз в день. Это же элементарные вещи, маски, где-то она необходима, а где-то наоборот может стать "пылесборником". Я скажу так, больше посещайте места с чистым воздухом, деревья и насаждения, которые у нас есть являются фильтрами. Ну и наблюдать за своими родными и близкими, вовремя обращаться за помощью к медикам.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!