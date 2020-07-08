ПЦР-тесты незаконно продавали в Алматы

Задержанные пытались продать 7000 ПЦР-тестов.

7 июля при проведении оперативно-розыскных мероприятий были задержаны жители Алматы, которые организовали продажу медицинских ПЦР-тестов на COVID-19 без разрешающих документов на предпринимательскую деятельность, передает zakon.kz.

Задержание провели сотрудники Департамента экономических расследований Алматы КФМ МФ РК совместно с сотрудниками ДП и ДГД Алматы.

Задержанные осуществляли попытку незаконной реализации 7000 ПЦР-тестов на общую сумму 32,9 млн тенге. В ходе проверки был установлен автотранспорт, в котором дополнительно обнаружено и изъято 2 225 ПЦР-тестов китайского производства.

Начато досудебное расследование по ст. 214 ч. 1 УК РК (незаконное предпринимательство).

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