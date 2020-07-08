В Шымкенте 9 врачей умерли от пневмонии

Они работали хирургом,педиатром, гинекологом,лаборантом, узистом и т.д.

В Шымкенте меньше чем за месяц пневмония унесла жизни девяти врачей, передает zakon.kz.

В соцсетях о них распространяют видеоролик.

Показанные в этом ролике 9 медицинских работников работали в государственных медицинских учреждениях,подведомственных управления здравоохранения города Шымкента. Умерли в период с 03.06.2020 г. по 07.07.2020 г. Погибшие врачи работали хирургом,педиатром, гинекологом,лаборантом, узистом и т.д. Они были одними из лучших специалистов. Причиной смерти медработников является двусторонняя пневмония, - сообщили в пресс-службе УЗ Шымкента.

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