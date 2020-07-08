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Положены ли бесплатные лекарства больным, лечащимся дома

Бесплатные антибиотики могут получить пациенты с бактериальной пневмонией.

Фото : report.az8 июля 2020, 13:06

Главный врач городской поликлиники №5, депутат маслихата Нур- Султана Алтыншаш Табулдина рассказала, положены ли больным, лечащимся дома, бесплатные лекарства, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день амбулаторное лекарственное обеспечение антибиотиками на уровне бесплатного амбулаторного лечения (положены) для пациентов с пневмонией, - сообщила Алтыншаш Табулдина на брифинг в СЦК.

По ее словам, если у пациента была высокая температура более трех, четырех дней, имелись изменения в анализах крови - непосредственно увеличение C-реактивного белка, если имелись прямые показания для лечения бактериальной пневмонии, то выписываются антибиотики, которые прописаны в перечне бесплатного лекарственного обеспечения.


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