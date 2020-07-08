Жамбылцы продолжают проводить свадьбы и беташары - Сапарбаев

Не поддавайтесь различным провокациям.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в очередной раз призвал жителей региона воздержаться от проведения и посещения семейных массовых мероприятий в период карантина, сообщает zakon.kz.

Еще раз хочу обратиться к жителям области. Сейчас все зависит от каждого из нас. Мы должны помнить о своей личной ответственности за близких и кто живет рядом, кому нужна наша помощь и поддержка. Призываю жамбылцев строго соблюдать все санитарные и карантинные меры. Прошу пожилых людей без надобности не выходить на улицу. В области коронавирусом заболели свыше 300 пожилых людей. К сожалению, люди преклонного возраста продолжают посещать массовые семейные мероприятия, ходить на свадьбы, беташар, кудалык. Тем самым вы подвергаете риску своих родных и близких. Какой пример вы подаете своим детям и внукам? - сказал Сапарбаев в ходе пресс-конференции в Региональной службы коммуникаций.

Также глава региона призвал граждан доверять только официальным источникам информации, воздержаться от рассылки заведомо ложных и недостоверных сообщений.

Не поддавайтесь различным провокациям. Любую информацию можно перепроверить в соответствующих государственных органах. Все принимаемые меры дадут результат, если мы проявим понимание сложности текущей ситуации. Если государство, общество, граждане будут действовать вместе, - заключил он.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 1866 больных коронавирусной инфекцией. Среди них: 865 – симптомные больные, а 1001 – бессимптомный. В том числе 305 пенсионеров, 475 безработных, 68 беременных женщин, 121 военнослужащий, около 100 детей и школьников.

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