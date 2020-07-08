Как правильно лечиться на дому от COVID-19

Бессимптомным и малосимптомным пациентам с КВИ не нужно лечение противовирусными, антибактериальными, противотромботическими препаратами - врач

Как лечиться на дому пациентам с бессимптомной и малосимптомными формами коронавирусной инфекции рассказала сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций врач высшей категории, доктор медицинских наук Раушан Карабаева, сообщает корреспондент zakon.kz

Малосимптомные и бессимптомные должны лечиться на дому, а потому они занимаются самолечением. Мы врачи должны регламентировать порядок их лечения. Следует отметить, что таким пациентам не нужно лечение противовирусными, антибактериальными, противотромботическими препаратами, - сказала Карабаева.

По ее словам, такие пациенты должны лечиться лечебно-охранительным режимом, сбалансированным питанием с повышенным содержанием белка, им прописано обильное питье и витамины C и D. При повышении температуры пациенты могут принимать жаропонижающие препараты, такие как парацетамол и Ибупрофен.

Следует отметить, что при назначении больших доз витамина C необходимо понимать о возможном обострении со стороны заболевания почек, мочекаменной болезни. Если же у вас температура выше 38 градусов, выраженные симптомы интоксикации (боли в мышцах, выраженная слабость, головная боль, появился кашель, боли в грудной клетке), следует обратится к врачу и исключить развитие пневмонии, - продолжила она.

Она также отметила, что противовирусные препараты для бессимптомных и малосимптомных пациентов не нужны. Их назначают врачи в стационарах для тех, у кого болезнь протекает в средней и тяжелой степени.

Применение антибактериальных препаратов на дому - проблема. Коронавирусная пневмония - это пневмония вирусной этиологии, при которой антибактериальные препараты стартово не должны использоваться. Дело в том, что сегодня мы видим, что пациенты, которые лечатся на дому, применяют большое количество разных групп антибиотиков. И это может им навредить. Антибиотики подавляют нормальный рост микрофлоры кишечника, ответственной за формирование иммунного ответа. Иммунитет таким образом еще больше снижается, - рассказала она.

По ее словам, бесконтрольный прием антибактериальных препаратов ведет к развитию резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. И это серьезная проблема. Ведь, если пациент самостоятельно принимает различные антибактериальные препараты, то у него развиваются мультирезистентные штаммы микроорганизмов, а значит, впоследствии антибактериальные препараты могут ему не помочь в виду нечувствительности к антибиотикам.

Мы видим также, что пациенты принимают и антибиотики резервного ряда, которые используются для лечения тяжелых госпитальных инфекций. Это недопустимо и усугубляет проблемы пациента, - добавила она.

Она отметила, что часто в больницы поступают пациенты, которые лечась на дому, бесконтрольно принимали гормоны. А делать это категорически нельзя, потому как прием таких серьезных препаратов влечет определенные серьезные угрозы для жизни и здоровья пациента.

Эти препараты применяются при тяжелых формах коронавирусной пневмонии и только в стационарных условиях. Бесконтрольное применение влечет за собой риск появления желудочно-кишечных кровотечений, аритмии, а также дисфункцию эндокринных желез, - пояснила она.

Также пациенты на дому часто применяют антикоагулянты, что тоже небезопасно. КВИ – инфекция, для которой характерно развитие тромбоза и назначение антитромботических препаратов, обоснованы, но такая терапия должна проводится под жестким лабораторным контролем, свертывающаяся система крови и в стационарах условиях.

Особенно опасно это для пациентов с высоким артериальным давлением, высоким риском падения, со сниженной функцией почек. Применение этих препаратов без соблюдения правил предосторожности влечет за собой развитие серьезных побочных эффектов, - сообщила Карабаева.

Она также обратила внимание, что применяя бады и витамины, следует учитывать их взаимодействие друг с другом. Иначе это тоже может навредить здоровью.

Бессимптомные и малосимптомные формы заболеваний должны лечить на дому без применения антибиотиков, антикоагулянтов, гормонов. Если у вас развилась пневмония средней тяжести, такой пациент должен быть госпитализирован и лечиться в условиях стационаров – заключила она.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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