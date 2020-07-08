Советник министра культуры и спорта рассказал о бюджетах фильмов Турсунова

А также привел данные о кассовых сборах этих картин.

Ерлан Журынбаев на своей странице в Facebook привел данные о деньгах, выделяемые из государственного бюджета на съемки фильмов режиссера Ермека Турсунова, а также рассказал о составе Экспертного Совета Государственного центра поддержки национального кино, передает zakon.kz.

Поводом стал пост режиссера Ермека Турсунова, в котором он изложил свои мысли касательно Министерства культуры и спорта РК, а также его решение выйти из состава Экспертного совета при ГЦПНК.

Советник министра пояснил, что в соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона РК "О кинематографии" Положение и состав Экспертного совета утверждаются Правительством Республики Казахстан, и на данный момент письменное заявление Турсунова о выходе из Совета нигде не зарегистрировано. Ерлан Журынбаев отметил, что в составе Совета нет случайных людей.

Вы представили отчет выделенных средств на сферу культуры в период с 1994 по 2019 годы, показав свою обеспокоенность. На самом деле нужно было придерживаться своего мнения на Национальном совете о том, что на культуру по сравнению с другими отраслями выделяются небольшие средства. Для пущей наглядности, что Вам пришлось объединить данные за 15 лет. Мы также были удивлены, увидев, сколько денег было потрачено государством на Ваши фильмы. По словам Вашего коллеги Айдархана Адильбаева, это 2 миллиарда 172 миллиона тенге! Да, именно такие средства были выделены государством на производство фильмов Турсунова, - отметил Ерлан Журынбаев.

Далее он привел конкретные цифры. По данным Журынбаева, с учетом ежегодного курса валют, общая сумма выделенных на съемки фильмов Турсунова денег - более 13 млн долларов:

на съемки нашумевшего фильма "Келин" выделено 99 миллионов 991 тенге (по курсу 2008 года – 833 тысяч долларов), кассовый сбор составил 3,5 млн тенге;

на производство фильма "Шал" в 2012 году было выделено 387 млн 100 тыс. тенге (по курсу валют того года – 2 млн 633 тыс. долларов), кассовый сбор составил 59 млн тенге;

в 2015 году на съемки фильма "Кенже" потрачено 505 млн тенге (3 млн 360 тыс. долларов), в прокате фильм собрал всего 4 млн тенге;

на фильм "Шыракшы" 2020 года было выделено 680 млн тенге (4 млн 533 тыс. долларов), кассовый сбор составил меньше 10 млн тенге.

Последнее произведение "Шыракшы", было одобрено в 2015 году и должно было быть выпущено в 2017 году.

Кассовые сборы Ваших фильмов не могут покрыть даже 3% их стоимости, Вы обвиняете казахскую аудиторию в отсутствии общественного вкуса. Более того, в феврале текущего года на встрече с молодыми режиссерами Нурланом Коянбаевым и Нуртасом Адамбаем, которые снимают коммерчески успешные фильмы в стране, Вы не смогли ответить на их вопрос: "Есть ли у Вас фильм, который собрал столько же денег, сколько и наш?", - отметил советник.

По информации коллеги Турсунова Айдархана Адильбаева, в 2018 году на организацию кинофестиваля "Шакен жұлдыздары" было выделено 93 млн тенге. Журынбаев утверждает, что помимо этого из выделенных на проведение кинофестиваля "Евразия" средств Турсунов получил 8 518 832,00 тенге за работы, а известной актрисе Меруерт Утекешовой оплатили всего 22 500 тенге на проведение мастер-классов в рамках фестиваля.

Более того, 5 июня 2019 года на заседании Экспертного совета (под руководством Андрея Хазбулатова) рассматривался вопрос финансирования Вашего фильма "Выбор" (Жили-были) с бюджетом в 600 млн тенге. Было выделено и утверждено 500 млн тенге. 100 млн тенге из этой суммы было получено Вами в прошлом 2019 году. Но, о судьбе этого фильма ничего не известно. Понятно, что выделенные средства будут востребованы со стороны государства, - обратился советник министра к Ермеку Турсунову.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своем интервью республиканской газете "Ана тiлi" отметил, что "нам нужна качественная продукция и на историческую, и на современную проблематику.

Кыргызские кинематографисты сумели снять интересный, содержательный фильм "Курманжан Датка" с бюджетом всего в 1,5 млн долларов, в то время как государством на фильм Турсунова "Кенже" было выделено 505 млн тенге

(по курсу валют того года 3 миллиона 360 тысяч долларов). Однако, советник министра задается вопросом, получил ли этот фильм народное признание, как кыргызское кино.

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