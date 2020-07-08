В Алматы провели мониторинг городских аптек

Почти все аптеки осуществляют свою деятельность с соблюдением санитарных правил.

7 июля руководитель волонтерского движения "Акселератор добра: Ізгілік елшісі" Айнур Сабитова совместно с проектным офисом “Алматы-адалдық алаңы” провели мониторинг городских аптек на наличие популярных лекарственных средств и цен на них, а также проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в аптеках, сообщает zakon.kz.

Жители города, беседуя с волонтерами, высказали свое мнение о ситуации на общем рынке лекарственных средств. По мнению горожан, рост цен на лекарственные средства и препараты связан с высоким спросом.

Волонтерами было отмечено, что аптеки Алматы осуществляют свою деятельность с соблюдением санитарных правил и норм, однако в некоторых аптеках наблюдалось большое скопление людей перед зданием и не все придерживались правил социальной дистанции.

По мнению активистов, руководству (владельцам) аптек необходимо не только обеспечивать соблюдение санитарных норм внутри здания аптек, но и оптимизировать систему управления очередями и следить за тем, чтобы клиенты соблюдали санитарно-эпидемиологические нормы и социальную дистанцию.

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