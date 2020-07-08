Прожиточный минимум вырос в Казахстане, половина тратится на еду

За год структура прожиточного минимума изменилась.

Величина прожиточного минимума в Казахстане выросла на 14% за год и достигла 34 тысяч тенге, передает zakon.kz.

В июне этого года прожиточный минимум в среднем на душу населения достиг 34 тыс. тг — на 13,7% больше, чем в июне прошлого года. Уровень инфляции за тот же период, по данным Нацбанка, составил 7%.

Из размера прожиточного минимума на продовольственную корзину пришлось 18,7 тыс. тг (55%), на непродовольственные товары и платные услуги — 15,3 тыс. тг (45%).

Наибольшая величина прожиточного минимума пришлась на Мангистаускую область: 39,9 тыс. тг, против 36,9 тыс. тг годом ранее. Годовой рост составил 8,2%, это один из наименьших показателей среди регионов страны.

На второй строке расположился Нур-Султан - величина прожиточного минимума достигла 39,5 тыс. тг — на 13,2% больше, чем годом ранее.

Замыкает тройку лидеров Алматы, величина прожиточного минимума там составила 37,3 тыс. тг (плюс 14,6% за год).

Аутсайдерами стали Западно-Казахстанская, Жамбылская и Актюбинская области.

За год структура прожиточного минимума изменилась. Был зафиксирован рост доли мясных и рыбных изделий — с 19,5% до 19,7%. Доля фруктов и овощей выросла до 12%.

В то же время доля молочных, масложировых изделий и яиц сократилась до 14,4%, сахара, чая и специй — до 1,7%.

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